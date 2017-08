MONDO

Si setacciano le Alpi, nessuna traccia Francia: bambina svanisce nel nulla durante una festa di matrimonio, si pensa al rapimento Di Maelys de Araujo, 9 anni, non si sa più nulla dalle 3 del mattino del 27 agosto, il giorno in cui era con la famiglia a Pont-de-Beauvoisin, vicino a Chambery, per partecipare a una cerimonia con altri 150 invitati. Secondo fonti investigative, è "probabile che sia salita a bordo di un'auto". La Gendarmerie Nationale ha diffuso un appello via Twitter

Qualche centinaio di persone, tra agenti e volontari, sta setacciando le Alpi francesi alla ricerca di una bambina di nove anni scomparsa due giorni fa durante un matrimonio di famiglia. "Stiamo esplorando tutte le piste, compresa quella criminale", ha spiegato il procuratore di Bourgoin-Jallieu. Della bambina, Maelys de Araujo, non si sa piu' nulla dalle tre del mattino del 27 agosto, il giorno in cui era con la famiglia a Pont-de-Beauvoisin, vicino a Chambery, per partecipare a una cerimonia con altri 150 invitati. La Gendarmerie Nationale ha lanciato un appello, visibile anche su Twitter ‼️#AppelàTémoins lancé par les gendarmes de l'#Isère après la disparition inquiétante de Maëlys, 9 ans, à Pont-de-Beauvoisin #MerciRT pic.twitter.com/qmPAstqTrD — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 28 agosto 2017

Maelys è alta 1.30 mt, pesa 28 kg, ha i capelli castani e gli occhi color marrone e il giorno della scomparsa era vestita interamente di bianco. Sono stati emessi avvisi di ricerca nella zona, sono stati interrogati uno a uno gli invitati e presto saranno sentite altre decine di persone che stavano partecipando - nella stessa serata - ad altri due eventi a qualche centinaio di metri di distanza. Squadre di subacquei stanno setacciando anche il fiume Guiers, ma "ogni ora che passa", ha affermato una fonte vicina all'inchiesta, "rende più plausibile l'ipotesi di un sequestro. Ed è "probabile - ha aggiunto la fonte - che la bambina sia salita a bordo di un'auto". All'avvio delle ricerche, i cani addestrati hanno cominciato a guaire nella zona del parcheggio antistante il locale delle feste, poi hanno smesso. I poliziotti sono quindi propensi a credere che la piccola Maeylis sia stata proprio là, vicino alle auto in sosta. Ma nessuno può dimostrare, al momento, che sia stata portata via da un'auto. La zona, estremamente boscosa attorno a Pont-de-Beauvoisin (3.500 abitanti), è stata perlustrata palmo a palmo. Alcuni media locali hanno riferito della perquisizione di un'abitazione, quella del gestore del locale, ma non ci sono conferme. Maeylis è stata vista l'ultima volta in una camera dove i genitori - che volevano ballare con gli amici fino a tardi - avevano radunato tutti i piccoli per farli dormire. Verso le 3, quando la madre si resa conto che la piccola non era più con gli altri, ha dato l'allarme. Il dj della festa ha lanciato il primo annuncio dal microfono, interrompendo le danze. Da quel momento, l'angoscia si è impadronita di tutti e nelle ultime ore il caso ha investito tutto il Paese.

