In piazza per il 18esimo sabato consecutivo Francia, gilet gialli: scontri con la polizia sugli Champs-Élysées Decine di persone sono state fermate dalla polizia. Migliaia di manifestanti per quello che è stato annunciato come un appuntamento decisivo, battezzato "ultimatum a Macron". Ampia mobilitazione delle forze dell'ordine

Partenza infuocata per il 18/o atto della protesta dei gilet gialli: sugli Champs-Élysées sono in corso scontri fra black bloc e polizia già dalle 11 del mattino, un'inversione di tendenza netta dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone. Già 20 persone sono state fermate dalla polizia mentre centinaia di manifestanti sono in arrivo a Parigi per quello che era stato annunciato come un appuntamento decisivo, battezzato "ultimatum a Macron".Anche in vista di questo appuntamento è stata prevista una ampia mobilitazione delle forze dell'ordine. Per il movimento, quello di oggi potrebbe essere un "punto di svolta" e la polizia si aspetta di vedere un forte aumento del numero di manifestanti "ai livelli di gennaio".Alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla protesta dei gilet gialli a Parigi, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Élysées. Su place de l'Etoile, alcuni dimostranti, soprattutto vestiti di nero, con un cappuccio in testa, maschere protettive, hanno lanciato delle pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni.Alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla protesta dei gilet gialli a Parigi, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysées. Su place de l'Etoile, alcuni dimostranti, soprattutto vestiti di nero, con un cappuccio in testa, maschere protettive, hanno lanciato delle pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni.Nella giornata di oggi a Parigi sono previsti anche da altri cortei una Marcia per il clima raggiungerà Place de la République e poi la Bastiglia, ma da République transiterà anche un corteo "contro le violenze della polizia". Infine, blocchi previsti attorno al Peripherique, la tangenziale parigina, da parte degli ambulanti che hanno lanciato un appello ai gilet gialli ad unirsi alla loro protesta.