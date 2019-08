Francia, il caso Gozi sulla stampa Ue. Per Le Monde "segnale di amicizia Parigi-Roma" Da De Gasperi, eletto a Vienna a Duverger nel Pci di Occhetto, ecco i politici in trasferta

La stampa europea continua a dare spazio alla vicenda della nomina dell'italiano Sandro Gozi, a consigliere del governo francese. Il tedesco Frankfurter Allgemeine pone l'accento sul curriculum di Sandro Gozi, spiegando che Gozi "dovrebbe aiutare il primo ministro Philippe a comprendere meglio la politica italiana e svolgerà un ruolo consultivo di background sulla politica europea".

Anche Financial Times, Le Monde, Le Parisien, il rumeno Cotidinaul e altri quotidiani dell'Unione europea scrivono della scelta del governo di Parigi di nominare Gozi a consulente per gli Affari europei del primo ministro Edouard Philippe. Le Monde, ad esempio, sottolinea "il segnale di amicizia tra Francia e Italia", ribadito dall'ex sottosegretario di Renzi, in un'intervista a La Stampa.

La nomina di un ex membro di governo di un Paese nel governo di un altro, però, non è una novità in Europa. Non mancano precedenti nel vecchio Continente: in tempi più lontani, Alcide De Gasperi, poi più volte presidente del Consiglio, fu anche parlamentare austriaco, eletto nel 1911 nella circoscrizione di Fiemme-Fassa-Primero-Civizzano. Nel 1989 Maurice Duverger, notissimo intellettuale francese, accettò la candidatura del Pci di Achille Occhetto al parlamento europeo, risultando eletto.