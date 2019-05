Chézy-sur-Marne Francia, a 102 anni uccide la vicina di stanza di 92 L’autopsia ha accertato che la vittima è morta a causa di numerosi colpi sulla testa e successivo strangolamento

In una casa di cura per anziani nella città di Chézy-sur-Marne è stata trovata morta con segni di violenza nella sua camera una donna 92enne. I sospetti subito si sono concentrati sulla sua vicina di stanza di 102 anni. E ben presto la donna ultracentenaria, in preda all'agitazione, ha confessato all’infermiere di “aver ucciso qualcuno”.L’autopsia ha accertato che la vittima è morta a causa di numerosi colpi sulla testa e successivo strangolamento.L’assassina, dopo la visita medica, è stata ricoverata in un reparto psichiatrico dell’ospedale di Château-Thierry. Resta da chiarire se sia penalmente perseguibile.