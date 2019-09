Francia: proteste gilet gialli e black bloc, in marcia per clima, 152 fermi

E' salito a 152 il numero delle persone fermate a Parigi, dove oggi si intreccia la 45a giornata di protesta dei gilet gialli e la marcia per il clima, dove si sono infiltratialcuni black bloc. La cifra, aggiornata alle 17, è stata fornita dalla prefettura della capitale francese, che ha denunciato la presenza di circa mille elementi "radicali" nel corteo. In corso anche una terza manifestazione di protesta, quella contro la riforma delle pensioni.Durante la manifestazione è stato nuovamente fermato Eric Drouet, una delle figure mediatiche del movimento. Drouet sarebbe anche stato multato perché si trovava, insieme ad altri manifestanti, in un perimetro vietato. Secondo il canale d'informazione "Lci" anche Maxime Nicolle e Jérôme Rodrigues - due altri leader dei gilet gialli fermati dalla polizia quest'estate - sarebbero stati respinti dalle forze dell'ordine sugli Champs Elysées.