Francia, sparatoria vicino a Roubaix Non ci sono stati feriti e la polizia al momento ha fermato tre persone

Le forze speciali francesi (Raid) stanno cercando altri tre uomini armati per gli spari contro un locale che ospita un caffé a Tourcoing, vicino Roubaix, nel Nord-Est della Francia. Non ci sono stati feriti e la polizia al momento ha fermato tre persone. Gli aggressori erano a bordo di un furgone bianco, ritrovato poi in un quartiere poco lontano dal luogo della sparatoria.