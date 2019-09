I test sono stati condotti nella struttura Fonds Josefa Francia, test clinici “selvaggi” su 350 malati di Alzheimer La ministra della Salute parla di un "pesante errore"

Sconcerto in Francia per la scoperta di presunte sperimentazioni cliniche “selvagge” a Poitiers, nella regione della Nuova Aquitania. Molecole dagli effetti ignoti sono stati sperimentate su almeno 350 malati di Parkinson o Alzheimer, in parte ricoverati nell'abbazia Sainte-Croix.Questa mattina la ministra della Salute, Agnès Buzyn, intervista dalla radio France Inter ha detto di un "pesante errore" e si è detta "affranta e inorridita" per quanto accaduto, promettendo sanzioni.L'agenzia francese del farmaco (Afm) ha sporto denuncia. I test “selvaggi” sono stati condotti nel quadro della struttura Fonds Josefa, di cui uno dei maggiori responsabili è il professore Henri Joyeux, già criticato dalla comunità scientifica sopratutto per le sue posizioni anti-vaccini. Intervistato dalla stampa francese, quest'ultimo ha assicurato che quanto accaduto "non ha nulla a che vedere con un test clinico".La notizia è stata diffusa proprio nel giorno precedente alla Giornata mondiale della malattia di Alzheimer, che si celebra domani 21 settembre.