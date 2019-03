Castelli Romani Frascati, boato con fuoco e fiamme da un villino. Morti padre e figlio, ferita la madre L'altro figlio, minore, è salvo perché non si trovava in casa. Non si esclude la fuga di gas ma fra le varie piste investigative anche quella dei giochi pirotecnici conservati nella villetta

di Tiziana Di Giovannandrea Sono padre e figlio le vittime dell'esplosione di un una villetta privata a due piani al civico 108 di Via Macchia dello Sterparo alla periferia di Frascati, in una zona di campagna sui Castelli Romani.Un boato fortissimo è stato sentito distintamente in tutta la zona verso le ore 21,00. In contemporanea si è alzata dalla casa fuori terra un'alta colonna di fumo bianco che si è subito trasformata in una torreggiante colonna di fumo nero sprigionante fuoco e fiamme.L'esplosione ha fatto tremare i vetri nell'area e molti residenti delle numerose villette circostanti si sono riversati in strada per vedere cosa stessa accadendo. Il posto è stato totalmente interdetto al traffico.Oltre alle due vittime: Angelo Bernardini, il padre di 51 anni ed il figlio Mario di 21 c'è stata una ferita, la moglie del primo e madre del secondo, di 47 anni, che è stata soccorsa dai sanitari del 118. La donna è stata trasportata in ospedale. L'altro figlio 17enne della coppia, al momento del boato, non era presente in casa.L'esplosione con ogni probabilità potrebbe essere stata causata da una fuga di gas con lo scoppio di due bombole ma le indagini sono in corso per stabilire l'esatta causa della deflagrazione in quanto il capo famiglia pare che custodisse nel garage della villetta vari giochi pirotecnici.Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro squadre di Roma per cercare tra le macerie della villetta oltre ai componenti del nucleo familiare anche altre persone che potrebbero essere rimaste coinvolte nel crollo delle strutture portanti della casa, i Carabinieri, la Polizia ed il 118. I pompieri, tramite l'ausilio di mezzi speciali per la ricerca di persone sotto le macerie hanno, in poco tempo, rinvenuto i corpi di padre e figlio che erano irriconoscibili e poi la madre ferita.