Calcio Frasi razziste su web a calciatore Roma, daspo di 3 anni

E' stato denunciato dai poliziotti della Digos di Roma il presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus.L'uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato per minacce aggravate da odio razziale e stalking. E'stato anche sottoposto a daspo per 3 anni. Risalgono al 26 agosto scorso i gravi insulti, diffusi via Instagram, ai danni di Jesus Juan Guilherme, da parte del 36enne originario di Civitavecchia. "Brutta scimmia di m... devi sparire da Roma", "Maledetto scimpanze'", "Stai meglio al giardino zoologico....". Questi solo alcuni degli insulti arrivati al giocatore della Roma dal profilo "pomatinho". Le indagini dei poliziotti della Digos hanno consentito di individuare il responsabile in tempi brevi: il 36enne, che non appartiene alla tifoseria organizzata romanista, è stato identificato e denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale. Il 36enne è stato, inoltre, sottoposto a Daspo per 3 anniLa Roma aveva segnalato l'account dell'utente alla Polizia e a Instagram annunciando il "daspo a vita" del responsabile dalle partite dei giallorossi. Lo aveva comunicato la società attraverso il suo profilo Twitter, segnalando anche il contenuto del messaggio diretto al difensore brasiliano: "Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto - scrive il club giallorosso -. Abbiamo segnalato l'account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell'As Roma".Sull'episodio era intervenuto anche il Presidente del Consiglio Conte.