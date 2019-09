Centrodestra La replica di Fratelli d'Italia a Berlusconi: "Che tristezza leggere le sue parole" Stefano Maullu, membro dell'Esecutivo Nazionale di Fratelli d'Italia: "Dispiace che queste parole vengano proprio da Berlusconi"

di Tiziana Di Giovannandrea Silenzio da parte di Giorgia Meloni, che decide di non replicare in prima persona alle parole di Silvio Berlusconi che, dal palco del Teatro Manzoni di Milano, rivendicando la centralità di Forza Italia nel Centrodestra ha detto: "Lega e fascisti non vincono senza Forza Italia".Parla Stefano Maullu, membro dell'Esecutivo Nazionale del partito: "Leggo con tristezza le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che oggi a Milano a un convegno sulle pensioni definisce 'fascisti' i suoi alleati come strumentalmente fa la sinistra più becera e ottusa che ha sempre combattuto, offendendo una storia di valori e persone che hanno dato tanto all'Italia democratica con impegno e sacrificio".Il parlamentare europeo di Fdi prosegue: "Con queste parole (Berlusconi) ha dimostrato di non comprendere come il panorama politico italiano sia cambiato e stia cambiando: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni rappresentano un grande movimento interclassista capace oggi di difendere davvero gli interessi nazionali nel mondo globale, una destra moderna, aperta, matura, che guarda al futuro e non al passato con coraggio, contenuti e senso di responsabilità, una destra che nulla ha a che vedere con derive antidemocratiche".Maullu conclude: "Dispiace che queste parole vengano proprio da Berlusconi, che in passato ha ampiamente dimostrato sensibilità politica e capacità di analisi ben diverse".