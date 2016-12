Tajozhnyj Freddo in Siberia: senza elettricità da 20 anni in un villaggio in Russia Dopo la diffusione della notizia sui mass media, gli abitanti del villaggio si aspettano l’arrivo dei rappresentanti del governo regionale per risolvere la situazione.

Giornalisti russi hanno scovato nella regione di Buriazia, la zona centro-meridionale della Siberia, un villaggio i cui abitanti dal 1996 vivono senza elettricità, da quando è stata bruciata la linea elettrica, ossia l’elettrodotto. I fili sono poi stati rubati per estrarre i metalli non ferrosi.Da allora il villaggio di Tajozhnyj sopravvive grazie al gruppo elettrogeno che funziona con il diesel. L’erogazione dell’elettricità è dalle 9 alle 10 del mattino e dalle 18 fino alle 24 di sera. Quando finisce il carburante, l’elettricità manca completamente per mesi interi.Le lezioni nella scuola locale si fanno solo durante le ore solari. Nel villaggio manca la linea telefonica fissa. Per prendere la linea con i cellulari gli abitanti devono salire su una montagna alta un chilometro e mezzo: per salire e scendere ci vogliono 3 ore. Per questo motivo gli abitanti fanno conversazioni telefoniche con il mondo esterno non oltre una volta la settimana e alcuni soltanto una volta al mese.Si mettono d’accordo per salire sulla montagna in gruppi, e armati, per paura dei lupi. Ora, dopo la diffusione della notizia sui mass media, gli abitanti del villaggio si aspettano l’arrivo dei rappresentanti del governo regionale per risolvere la situazione.