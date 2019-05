Frenata Usa-Cina, borse in calo

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per le borse europee sulla scia dalle frenata delle borse asiatiche ma soprattutto dello stallo nelle trattative commerciali tra Usa e Cina. Milano cede un punto percentuale, in linea con Parigi e Francoforte che perde oltre l'1%. Si allarga anche lo spread, a 274 punti base. Le vendite colpiscono un po' tutti i comparti: Saipem -3,8%, Stm -3,3%, Fca -2%, Ubi Banca -1,5%. Corre ancora la Juve +3,7% in attesa del nuovo allenatore.