Frenata di Piazza Affari, guadagni azzerati

di Michela Coricelli Il Prodotto interno lordo dell'Eurozona nel primo trimestre è cresciuto dello 0,4% congiunturale e del 2,5% su base annua. Viene dunque confermata la stima flash di Eurostat, nessuna sorpresa. In Italia il Pil cresce dello 0,3% nel primo trimestre dell'anno e dell'1,4% sull'anno.Dopo una mattinata piuttosto tonica, perdono vigore le borse europee. Milano azzera i guadagni e si appiattisce in linea con Francoforte, mentre Parigi è in rialzo di un quarto di punto e Madrid resta la migliore a +0,70%. Londra ha invece virato in territorio negativo a -0,14%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile sotto i 240 punti base (poco dopo mezzogiorno a 238) con il rendimento del decennale al 2,88%.L'euro si scambia a 1,1822 contro il dollaro.