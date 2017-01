Frontex: arrivi record di migranti in Italia nel 2016

Anno record per gli arrivi di migranti sulle coste italiane: nel 2016, secondo i dati diffusi oggi da Frontex, gli sbarchi nel Mediterraneo centrale hanno riguardato 181 mila persone, il numero più alto mai registrato.In generale, invece, la cifra complessiva dei migranti che hanno raggiunto l'Europa nel 2016 è stata pari a 364 mila, circa due terzi in meno rispetto all'anno precedente, in seguito alla "chiusura" della rotta balcanica e degli arrivi sulle isole greche in seguito all'accordo Ue-Turchia sulla gestione dei flussi, in vigore da marzo.L'aumento degli arrivi in Italia, secondo l'agenzia europea di gestione delle frontiere esterne, "riflette l'aumento della pressione migratoria dal continente africano, soprattutto l'Africa Occidentale. Gli sbarchi in Grecia sono al contrario crollati del 79% a 182.500.