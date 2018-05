Terz'ultima tappa spettacolare Uno strepitoso Froome ribalta il Giro: è la nuova maglia rosa Nella durissima Venaria Reale-Bardonecchia fuga leggendaria e arrivo in solitaria per il britannico, ora favoritissimo per il trionfo finale. Dumoulin, secondo nella generale a 40", resta l'unico rivale ancora 'in vita'. Crolla l'ex leader Yates (39' di ritardo!), a picco anche Pozzovivo. Domani Susa-Cervinia: è l'ora dei verdetti

di Gianluca Luceri Si scrive venerdì, si legge ribaltone. Clamoroso. Decolla, trionfa e vola in maglia rosa Chris Froome – da ‘sballo’ l’attacco ai -82 all’inizio del Colle delle Finestre con passaggio solitario sulla celebre Cima Coppi (2.178 metri) -, cede di schianto il leader Yates (dopo gli scricchiolii di giovedì), non tiene Dumoulin, si ritira Fabio Aru. Sono queste le quattro foto di una diciassettesima e terz’ultima frazione intensissima e spettacolare (paesaggi compresi), che si rivela come la tappa ‘madre’ del Giro d’Italia numero 101.Succede di tutto e di più sulle durissime e innevate ascese della Venaria Reale-Bardonecchia (185km), percorso che, come detto, straccia il copione della generale. Forza, lucidità e, soprattutto, coraggio: il britannico Froome conclude in gloria la sua strepitosa fuga tra le montagne piemontesi, un momento di ‘altissimo’ ciclismo, e si mette in pole position per il primo successo in carriera nella corsa rosa. L’impresa del 33enne nato in Kenya è scritta nei pesanti distacchi rifilati ai suoi avversari: Richard Carapaz, secondo, arriva a 2’59”, Thibaut Pinot a 3’05”, Miguel Angel Lopez a 3’11” e Tom Dumoulin (quinto) a 3’21”. L’olandese, apparso molto affaticato specie nelle battute conclusive, era e resta secondo in classifica, ma adesso è a 40” dal nuovo leader: il Giro è ormai un affare tra loro due. Abissale il ritardo con cui Simon Yates giunge sotto lo striscione: quasi 39 minuti.La tappa di domani Susa-Cervinia (214km), prima della passerella domenicale sulle strade di Roma, emetterà il verdetto, con un esplosivo Froome a questo punto chiaramente favorito.A picco anche Domenico Pozzovivo - undicesimo al traguardo con un ritardo di 8’29” - che vede sfumare il gradino più basso del podio a scapito del francese Pinot. Il corridore lucano retrocede nella generale in sesta posizione.Infine, c’è la resa di Fabio Aru: la ‘sofferta’ corsa del sardo – che era precipitato al 27° posto con ben 45’44” di distacco dal vertice - finisce al chilometro 41, sul Colle del Lys, dov'è posto il primo Gpm di giornata. Nei giorni scorsi, e anche giovedì, il campione di San Gavino Monreale si era sempre staccato in salita, il suo terreno preferito, mostrando di non averne più.