Ciofani torna al gol con una doppietta FROSINONE E EMPOLI PAREGGIANO PER 3-3 Un punto a testa per Frosinone e Empoli nel lunch match della nona giornata con un intenso botta e risposta fra le due squadre, andate a segno in entrambe le frazioni in un match di bassa classifica ma di grande spettacolo. Finalmente Zajc trova la rete dopo 4 pali in stagione e Ciofani torna al gol con una doppietta

Allo ‘Stirpe’ di Frosinone rocambolesco 3-3 tra i padroni di casa e l’Empoli.I ciociari sono ancora alla caccia del primo successo stagionale, ma anche l’Empoli viene da un periodo non esaltante. Il nervosismo delle due squadre è palpabile e infatti arriva l’autorete dei toscani: errore in rinvio, combinazione Ciano-Zampano e il cross centrale viene deviato nella propria porta da Silvestre (8’). L’Empoli tenta la reazione con un paio di tentativi di Zajc. I toscani macinano gioco mentre i padroni di casa tentano le azioni in profondità. Al 26’ La Gumina tenta di sorprendere Sportiello di tacco, ma il portiere c’è. Al 32’ bella penetrazione di Antonelli che serve Zajc ed è il gol del pareggio. Dopo 4 pali in campionato finalmente lo sloveno si sblocca. Il Frosinone tenta la reazione con Campbell, ma in avvio di secondo tempo al 48’ angolo di Zajc, Silvestre di coscia insacca ed è vantaggio Empoli, ma dura poco. Al 53’ Ciano è atterrato in area, è rigore e Ciofani trasforma per la nuova parità. La gara si fa scoppiettante e al 63’ Campbell recupera palla e si lancia , poi serve nel mezzo Ciofani che controlla e sigla la doppietta. Frosinone ancora avanti, non c’è tregua: al 76’ La Gumina impegna Sportiello che tre minuti dopo capitola su un gran tiro al volo di Uçan. E’ ancora parità. Partita a ritmi alti anche oltre il 90’ e in pieno recupero c’è un gran tiro al volo di Vloet che fa tremare l’Empoli, ma il risultato non cambia più. Per le due contendenti 1 punto che non soddisfa nessuno. Frosinone con 2 punti in classifica e Empoli con sei.