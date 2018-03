Pomezia M5S: Fucci il 'Pizzarotti' del Lazio. Pronto a terzo mandato con una lista civica Per il dissidente del M5S, sindaco uscente di Pomezia, la regola dei due mandati è miope e non premia il merito. In aperto contrasto con Di Maio e con la Raggi che gli ha revocato le deleghe a vicesindaco della Città metropolitana

di Tiziana Di Giovannandrea Ha gradito Fabio Fucci, da Pomezia, il paragone e l'equiparazione con Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, anche se ha subito puntualizzato: "Se punto a diventare il 'Pizzarotti del Lazio'? Lo spero, spero di ottenere i suoi risultati e credo di avere tutte le carte in regola per farlo. Alla fine ai cittadini non interessano le beghe di partito e i regolamenti. Loro possono valutare il lavoro di un sindaco che per ammissione anche dei miei avversari è stato buono". Questo ha detto il sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, che si è candidato fuori dal MoVimento 5 Stelle, presentando nella sede del suo comitato elettorale la lista civica 'Essere Pomezia' che lo sosterrà alle prossime elezioni comunali, che dovrebbero svolgersi a fine maggio. Lista civica che, ha sottolineato Fucci, "non è in alcun modo collegata al sindaco di Parma".E sì perché già tutti lo hanno ribattezzato il 'Pizzarotti del Lazio' dopo la ricandidatura ufficiale di Fucci per il secondo mandato da primo cittadino di Pomezia alle elezioni amministrative. Si tratta però del suo terzo mandato contando i mesi passati alla prima esperienza in opposizione e questo, lo ha fatto entrare in rotta di collisione con i vertici del Movimento. Decisione di ricandidatura che già nei mesi scorsi è stata stigmatizzata da Luigi Di Maio, leader politico del MoVimento 5 Stelle, che prima di Natale aveva bollato l'intenzione di Fucci di superare il vincolo dei due mandati come una "volontà di autoesclusione" dal Movimento a cui è seguita la mossa di Virginia Raggi di ritiro delle deleghe che gli erano state attribuite di vicesindaco della Città metropolitana.L'odierna presentazione di Fucci della lista 'Essere Pomezia', che formalmente non è mai stato espulso dal M5S, certifica la rottura definitiva tra l'uomo e la sua formazione politica d'origine, visto che alle comunali si troverà come avversario, presidente del Consiglio comunale di Pomezia in questi anni ed ora candidato ufficiale del Movimento a cui si è aggiunto un terzo aspirante primo cittadino, il civico"Ho scelto di ricandidarmi con una lista civica, Essere Pomezia, un progetto che già a partire dal nome mette al centro il senso di appartenenza alla nostra città", ha detto Fucci durante la presentazione della sua lista. "Un elemento a cui tengo tanto e su cui ho puntato molto in questi 5 anni. Quando sono arrivato a Pomezia sono rimasto sorpreso di quante persone mostrassero disaffezione rispetto al territorio". L"era quello di far innamorare di nuovo i pometini di Pomezia, abbiamo investito molto per rendere più gradevole la città ma anche sulla onestà, trasparenza e incorruttibilità", ha sottolineato Fucci, "salvando Pomezia dal tracollo finanziario". Il primo cittadino ha poi ricordato "le intercettazioni che mi hanno riguardato in Mafia Capitale, in cui dei personaggi dicono 'a Pomezia lasciate stare, il sindaco è incorruttibile'. Per me è stato un orgoglio" per le testimonianze di consenso ricevute dai suoi concittadini.Fucci ha poi aggiunto: "Ho scelto di candidarmi con una lista civica perché nel M5S c'è unache non premia la competenza e disperde l'esperienza. Ho ascoltato il discorso finale di Luigi Di Maio in campagna elettorale, ha fatto un passaggio sulla meritocrazia dicendo 'chi è bravo deve andare avanti'. È un concetto interessante, quasi banale nella sua semplicità, eppure il M5S è stato in grado di sconfessarlo e di rischiare di gettare tutto ciò che abbiamo costruito in 5 anni a Pomezia"."La politica di professione non mi piace, e per questo, oggi posso dirlo, quando mi è stato proposto l'incarico ben pagato di capo di Gabinetto di Virginia Raggi alla Città metropolitana di Roma, con uno stipendio di circa 100mila euro all'anno, il doppio di quello attuale, ho rinunciato perché ho voluto puntare tutto su Pomezia", ha concluso il sindaco.