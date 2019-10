Furgone contro bus a Roma, feriti i conducenti

Immagine di repertorio

Incidente stradale con feriti oggi alle 16 in via Gianna Pederzini, in zona Nomentana, nella Capitale, dove un furgone si è scontrato con un bus Atac della linea 93.I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati dal 118 all'ospedale Sant'Andrea: l'autista dell'autobus in codice giallo, mentre quello del Fiat Fiorino in codice rosso. Sul mezzo di trasporto pubblico erano presenti 15 passeggeri, ma nessuno di loro è rimasto ferito.Sul posto pattuglie del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato l'autista del furgone a perdere il controllo del mezzo e a finire contro il bus. Per questo l'autista sarà sottoposto ai test di alcol e droga.