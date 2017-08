Strage in Spagna Furgone travolge la folla sulla Rambla a Barcellona: 13 morti, molti feriti La polizia conferma: è un attentato terroristico. L'uomo alla guida del mezzo è armato e si è asserragliato in un ristorante turco con alcuni ostaggi, forse assieme a un complice

🚩Atropello múltiple en las #Ramblas. Se solicita a los ciudadanos no transitar por la zona de Plaza Catalunya. +info @emergenciescat — Policía Nacional (@policia) 17 agosto 2017

There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured — Mossos (@mossos) 17 agosto 2017

A look at the van that reportedly slammed into pedestrians in #Barcelona. Several ppl injured. Motive/cause unknown. pic.twitter.com/ezyPp289k8 — Kevin Rincon (@KevRincon) 17 agosto 2017

#Barcellona splendida e amica è sotto attacco Italia vicina alle autorità locali e spagnole. Pensieri rivolti alle persone colpite — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 17 agosto 2017

Mi solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de #Barcelona. Apoyo total a las autoridades.Toda la UE unida en defensa de la paz. — EP President Tajani (@EP_President) 17 agosto 2017

Attentato terroristico a Barcellona, in Spagna. Un furgone ha travolto numerosi pedoni che affollavano la Rambla di Catalogna, nel centro della città.La polizia, che ha circondato e isolato la zona, invita cittadini e turisti a evitare l'area. I media spagnoli parlano di 13 morti. Sul posto sono accorse numerose ambulanze. Chiusa la stazione della metropolitana della vicina Plaça Catalunya. Molti negozi della zona hanno chiuso le serrande con i clienti all'interno.Il conducente del furgone è fuggito ed è armato. Secondo alcune fonti si è barricato in un ristorante turco, Luna de Istanbul, forse assieme a un complice, e con un numero imprecisato di ostaggi. Le forze speciali sono pronte all'irruzione, mentre la polizia tenta di negoziare con il terrorista. Il locale si trova presso il mercato della Boqueria. La Boqueria si trova sulla Rambla, nella parte sud. L'attentato era avvenuto all'inizio della passeggiata turistica nota in tutto il mondo.Il furgone che ha travolto i pedoni sulla Rambla procedeva a una velocità di 80 km orari e ha percorso circa 530 metri prima di fermare la propria corsa. Il mezzo era arrivato sulla passeggiata della città catalana da via Pelai e si è fermato nell'area del Teatro Liceo. Secondo diversi testimoni, l'autista cercava di investire più pedoni possibile, procedendo a zig zag. All'interno del furgone sarebbe stato rinvenuto un passaporto spagnolo appartenente a un uomo di origini mediorientali. La polizia, però', non conferma e chiede silenzio per permettere agli specialisti di lavorare al meglio.La Cia aveva allertato i Mossos, la polizia catalana, due mesi fa sulla possibilità che Barcellona, e in particolare la Rambla, potesse essere lo scenario di un attentato terrorista come quello di oggi. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Periodico."Io ero in un negozio, le altre 4 persone che erano con me si sono trovate dietro il furgone che andava addosso alla gente nella zona pedonale. La follacorreva". Lo racconta all'ANSA Chiara, una ragazza italiana testimone di quanto sta accadendo a Barcellona, e che ha trovato rifugio in un negozio della Rambla. "Adesso non ci fanno uscire, sentiamo che fuori c'è la polizia, ma da qui non vediamo niente. Ci stanno portando al piano inferiore del negozio"."Ho visto almeno tre o quattro persone a terra, un poliziotto con una persona in braccio e tutti che correvano, urlavano, piangevano": questa la testimonianza di Luca Terracciano, uno studente italiano che vive a Barcellona e che ha visto di persona quanto successo sulla Rambla. "Io arrivavo in bici da un vicolo laterale e quando sono giunto sulla Rambla ho visto questa scena di terrore", ha aggiunto.Il ministero degli Esteri, con l'Unità di crisi, si è attivato per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'attentato. Per richieste di informazioni, è attivo il seguente numero del Consolato Generale d'Italia a Barcellona:. Lo rende noto la nostra ambasciata a Madrid.