Riunione in teleconferenza Coronavirus, ministri delle Finanze G20: serve strategia comune per uscire dalla crisi Il capo del dicastero economico francese, Le Maire: violento impatto economico sull'economia globale

I ministri delle Finanze del gruppo delle 20 potenze economiche mondiali si sono riuniti in teleconferenza per preparare una strategia comune in grado di superare la crisi del coronavirus ed il suo impatto sui mercati.Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha dichiarato in un tweet che la 'conference call' ha evidenziato "la conferma di un violento impatto economico dalla crisi sanitaria sull'economia globale, il sostegno finanziario per i Paesi in via di sviluppo (e) i preparativi per una strategia comune per uscire dalla crisi"