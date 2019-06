Osaka G20, i colloqui di Conte. L'Italia punta a chiudere il negoziato con l'Ue Al vertice giapponese si lavora anche per far uscire dall'impasse il negoziato in corso sui top job Ue: il possibile compromesso, secondo il Financial Times, vede Timmermans in pole position per la Commissione Ue, Weber al Pe e Villeroy de Galhau alla Bce

Un lungo e amichevole colloquio con il presidente americano Trump, un altro con il presidente cinese Xi Jinping. Scambi di opinioni con la Cancelliera Merkel e con il presidente russo Putin. A margine del G20 di Osaka il premier Conte ha avuto l'occasione per confrontarsi con i leader europei e mondiali.



Gli incontri più importanti sono stati con il premier olandese Rutte sulla vicenda della Sea Watch e con il presidente egiziano Al Sisi sul 'caso Regeni'. Il presidente del Consiglio avrà un bilaterale anche con il premier indiano Modi e si intratterrà di nuovo con Trump.



Questa mattina Conte ha visto anche i vertici della Ue. Con il presidente del Consiglio Ue, Tusk e con il presidente della Commissione, Juncker, ha parlato del tema delle nomine Ue (il 30 si terrà un vertice straordinario a Bruxelles) e della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Il governo - al summit è presente anche il ministro dell'Economia, Tria - punta a chiudere il negoziato, poi lunedì completerà l'operazione sull'assestamento del bilancio. La trattativa che va avanti da settimane con l'Europa è quella di concedere all'Italia più tempo. Una prospettiva che viene vista dal governo come un successo e non come l'intenzione di Bruxelles di tenere sotto controllo il nostro Paese, ma la Commissione vuole avere garanzie soprattutto per quanto riguarda il 2020.



"Noi rispettiamo le regole ma puntiamo a cambiarle. Serve bilanciare la stabilità e la crescita", ha detto questa mattina Conte che ha spiegato che l'Italia è contro ogni forma di nazionalismo e punta affinché il G20 affronti anche il tema dell'immigrazione. "Serve un appoggio globale", la posizione del Capo dell'esecutivo. Il premier è intervenuto nella sessione del G20 dedicata all'economia digitale. La prima giornata dei lavori a Osaka si è aperta con uno scontro tra Cina e Usa sul tema della sicurezza del 5G. Focus anche sul tema del commercio e sul tema degli investimenti.

Timmermans in pole position per la presidenza della Commissione Ue

Il socialista olandese Frans Timmermans alla guida della Commissione europea, il popolare tedesco Manfred Weber presidente dell'Europarlamento e il francese Francois Villeroy de Galhau alla Bce: questo, secondo il Financial Times online, il possibile compromesso su cui si starebbe lavorando per far uscire dall'impasse il negoziato incorso sui top job Ue. L'ipotesi su cui si tratta anche a margine del G20 di Osaka, avverte il giornale, potrebbe però cadere soprattutto se incontrasse l'opposizione del gruppo di Visegrad.

Putin incontra Trump, il Cremlino: presidente Usa aperto al dialogo sul disarmo

Il Cremlino saluta favorevolmente "la disponibilità" del presidente americano Donald Trump ad "avviare il dialogo su temi seri che riguardano la stabilità e sulle questioni del disarmo e del controllo degli armamenti": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dopo che oggi il presidente russo ha incontrato Trump a margine del summit. Lo riporta la Tass.

Mosca inoltre constata "un approccio costruttivo del presidente Trump, il desiderio di sanare il deleterio stato delle cose nella cooperazione economico-commerciale" tra Russia e Usa "che si trova a un livello molto basso". "Nel complesso - sottolinea Peskov -constatiamo l'intenzione di continuare il dialogo al massimo livello". Il portavoce del Cremlino ha inoltre fatto sapere che Putin e Trump hanno discusso anche dei 24 marinai ucraini incarcerati in Russia dallo scorso anno dopo uno scontro allargo della Crimea.