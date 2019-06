Bilaterale a Osaka G20, incontro Trump-Xi Jinping: accordo per riprendere i negoziati sui dazi Il presidente americano: i colloqui sono tornati in carreggiata. Nord Corea: "Molto interessante" l'invito Trump per un incontro con Kim, attesa una proposta ufficiale

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per la ripresa dei negoziati commerciali. E' l'esito del bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e il cinese Xi Jinping a margine del G20 di Osaka.I colloqui tra Usa e Cina sono "ritornati in carreggiata", ha detto Trump pressato dai media alla fine dell'incontro con presidente Xi Jinping, aggiungendo che "i negoziati stanno continuando".Gli Stati Uniti non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del 'made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca: lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, in merito ai risultati del summit tenuto a Osaka tra i due presidenti. "I team negoziali delle due parti discuteranno questioni specifiche", ha aggiunto l'agenzia."Non so se Kim ci sarà, io domani andrò alla Dmz (la zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, ndr). Vediamo cosa succede". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando nella conferenza stampa alla fine alla fine del G20 di Osaka, in merito alla sua visita di domani al confine e all'invito fatto al leader nordcoreano di un incontro, anche di "due minuti"."Certo, mi sentirei a mio agio a farlo": così Donald Trump, in merito all'ipotesi di attraversare il confine in Corea del Nord con il leader Kim Jong-un, qualora dovesse capitare durante la visita alla linea di confine demilitarizzata che separa le due Coree. Trump ha detto di non vedere "problemi".La Corea del Nord considera "molto interessante" l'invito del presidente Usa, Donald Trump, formulato via Twitter, di un incontro al confine tra le due Coree "solo per stringerci la mano e salutarci" con il leader nord-coreano, Kim Jong-un, "ma non abbiamo ricevuto una proposta ufficiale a questo riguardo". Lo ha dichiarato la vice ministro degli Esteri di Pyongyang, Choe Son-hui, ripresa dall'agenzia di stampa nord-coreana Korean Central News Agency (Kcna).