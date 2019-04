La riunione dei ministri dell'Interno a Parigi G7, Salvini: "La lotta al traffico dei migranti è priorità comune" "L'Italia del no al mondo non piace, c'è bisogno di un governo che faccia bene e faccia in fretta". E sulla crisi in Libia dice: "Soluzione armata sarebbe devastante"

Condividi

La lotta al traffico di esseri umani "è una priorità di tutti i Paesi del G7, torno con la convinzione di aver lavorato al meglio. La giornata di oggi mi ha confermato che la posizione dell'Italia non è isolata". Lo ha detto Matteo Salvini nella conferenza stampa finale del G7 Interno parigino. Salvini ha espresso "soddisfazione" per aver "coinvolto sul tavolo del G7 i colleghi americani, canadesi, giapponesi oltre che europei nel tema della lotta all'immigrazione clandestina, della difesa dei confini, delle espulsioni, dei rimpatri forzati, e quindi dell' immigrazione regolare come tema di sicurezza nazionale". "Torniamo ciascuno nel proprio Paese con la convinzione di aver lavorato per il meglio, ciascuno con le sue distinzioni", ha continuato Salvini, prima di aggiungere: "Io torno a casa con l'ennesimo problema dell'ennesima nave delle Ong in acque quasi italiane". E però -ha concluso - "la giornata di oggi mi ha confortato sul fatto che la lotta al traffico di esseri umani è una priorità non solo italiana, non solo europea ma di tutto il mondo sviluppato"."Non ho tempo da perdere in polemiche inesistenti. Non ho mai chiesta mezza poltrona in più, mezzo sottosegretario in più, semmai è un problema di chi lo pone". Così Salvini commenta le tensioni con Luigi Di Maio e il M5s per il quale la Lega sarebbe abbagliata dal potere. "Sicuramente chiediamo al governo una marcia in più, chiediamo dei sì - dice Salvini dal G7 - l'Italia ha bisogno di sì, di cantieri, di treni, di porti. L'italia del no al mondo non piace, c'è bisogno di un governo che faccia bene e faccia in fretta"."Sulla Libia sono molto preoccupato. Sono aggiornato ora per ora dalla nostra intelligence. Bisogna gettare acqua sul fuoco non benzina. Non vorrei che qualcuno per interessi economici stia invogliando a una soluzione armata che sarebbe devastante. Ogni riferimento a chi è dietro Haftar è puramente causale". Così il vicepremier, Matteo Salvini commenta la situazione libica. "La soluzione armata non risolve problemi - aggiunge - c'è in gioco tutta la stabilità del Mediterraneo. Anche se le notizie che ho dal vicepremier libico sono più confortanti di ieri".