L'emergenza Gran Bretagna, istituita la carica del ministro per la Prevenzione dei suicidi In Inghilterra il suicidio è la prima causa di morte per gli uomini sotto i 45 anni

Condividi

La premier britannica Theresa May ha nominato Jackie Doyle-Price ministro per la prevenzione dei suicidi: la prima volta non solo nella storia della Gran Bretagna, ma anche in quella del mondo intero. Il suicidio sta diventando una vera e propria piaga in Gran Bretagna.Secondo le statistiche, nel 2017 in Gran Bretagna si sono tolte la vita 5.821 persone e il suicidio è la prima causa di morte per gli uomini al di sotto dei 45 anni.Le autorità britanniche intendono anche avviare il monitoraggio dello stato di salute psichica degli studenti.