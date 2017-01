Serie A, diciannovesima giornata Napoli all'ultimo respiro: Samp rimontata, al San Paolo è 2-1 Doriani avanti nel primo tempo grazie all'autogol di Hysaj, al 61' discutibile espulsione di Stendardo, nel finale via al ribaltone con le reti di Gabbiadini (77') e di Tonelli al 95'. Partenopei secondi insieme alla Roma

di Gianluca Luceri La Samp spaventa il Napoli per un tempo poi, con un uomo in meno dal 61’, subisce la rimonta del Napoli nell’ultimo quarto d’ora: al San Paolo finisce con un 2-1 strappato all’ultimo respiro. Gli azzurri agganciano la Roma al secondo posto (38 punti), doriani fermi a quota 23.Manovra non fluida, attacco poco incisivo: è un primo tempo ‘complicato’ quello dei partenopei, ingabbiati dai blucerchiati che appaiono invece organizzati, brillanti e pericolosi nelle ripartenze. Dopo due tentativi di Insigne (centrale) e Barreto (alto), le emozioni si concentrano tutte intorno alla mezz’ora. Puggioni blocca a terra una conclusione fulminea di Mertens (26’), due minuti dopo esce di un soffio la punizione a giro di Ricky Alvarez. Al 30’ ospiti avanti: dormita dei padroni di casa su una rimessa laterale, Schick si libera sulla destra di Chiriches, mette al centro, il pallone s’infrange sul petto di Hysaj e finisce beffardo in rete.La ripresa si apre con l’occasionissima sprecata da Mertens (47’), che spara alto da posizione ravvicinata dopo una corta respinta di Regini. Al 60’, dopo un grande assolo del neo entrato Muriel (fuori un impalpabile Quagliarella), Schick potrebbe raddoppiare ma viene murato provvidenzialmente da Hysai. A ruota Samp in dieci per l’espulsione di Silvestre che rimedia il secondo giallo per un fallo su Reina pronto al rinvio. Fallo però non così visibile: la decisione dell’arbitro Di Bello lascia molti dubbi.Il Napoli aumenta la trazione anteriore con gli innesti di Zielinski (fuori Allan) e Gabbiadini (out Jorginho), al 68’ altra chance per Mertens ma il diagonale del belga finisce largo di un metro. Malgrado l’inferiorità numerica la squadra di Giampaolo non rinuncia a giocare e al 75’ è Reina, con un bel balzo, a salvare la baracca sul tiro di Muriel. Due giri di lancette e il Napoli impatta (77’): apertura di Insigne, assist in mezzo di Callejon e tap-in vincente di Gabbiadini. Che all’85’ sfiora la doppietta: Puggioni si supera e devia in angolo. Altra paratona del numero uno blucerchiato all’87’: splendido volo su Hamsik. La Samp barcolla, sembra resistere, ma a trenta secondi dalla fine dei 5’ di recupero alza bandiera bianca sulla stoccata di potenza da centro area firmata Tonelli (95’).