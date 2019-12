Londra Gaffe del governo britannico: online gli indirizzi di mille Vip onorati dalla Regina Nell'elenco per il 2020 compaiono, tra gli altri, Elton John, la star di 'Grease', Olivia Newton-John, e il regista Sam Mendes

Oltre mille tra Vip, dipendenti pubblici e politici destinatari delle onorificenze conferite dalla Regina Elisabetta II per il nuovo anno hanno visto il loro indirizzo di casa e lavoro pubblicato sul sito del governo britannico, costretto subito a scusarsi per la grave gaffe.

A rivelare la pubblicazione "accidentale" di dati personali e riservati e' stato il Guardian, secondo il quale si e' trattato di una "significativa falla nella sicurezza", in quanto nella lista di indirizzi resa pubblica comparivano anche alti funzionari di polizia e membri del ministero della Difesa, tra cui agenti dell'antiterrorismo.

Un portavoce dell'ufficio di Gabinetto britannico ha spiegato alla Cnn che la lista 'New Year Honours 2020', con gli indirizzi delle persone a cui e' stato conferito il titolo onorario, e' stata messa online "per sbaglio" ed "e' stata rimossa il prima possibile". "Ci scusiamo con tutti quelli coinvolti e stiamo indagando su come sia potuto accadere", ha aggiunto il portavoce.

Complessivamente sono stati 1.097 i 'Sir', le 'Dame', i 'Cavalieri' e gli altri titoli onorari tributati per il 2020. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno a personalita' che si sono distinte nel mondo dello spettacolo, dello sport, della politica o per il loro impegno nelle comunita' locali. Nell'elenco per il 2020 compaiono, tra gli altri, Elton John, la star di 'Grease', Olivia Newton-John, e il regista Sam Mendes.