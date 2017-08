Indagini in corso Gambe ritrovate in cassonetto: la vittima è una donna, recuperati altri resti. Fermato un sospetto

Due gambe mozzate in un cassonetto, ritrovate da una donna ieri sera. La testa e il torso in un altro cassonetto, ritrovati dalla polizia scientifica questa mattina. Roma questa mattina ha scoperto un omicidio violento e ancora irrisolto: una donna, probabilmente italiana, è stata uccisa, fatta a pezzi e buttata in vari cassonetti. Al momento c'è un fermato: sarebbe il fratello della vittima, un 60enne che potrebbe avere problemi psichici, interrogato in tarda mattinata in Questura. Potrebbe essere lui il sospetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza.Ieri sera in viale Maresciallo Pilsudski, nel quartiere Parioli di Roma, mentre rovistava in un cassonetto, una ragazza rom ha scoperto due gambe avvolte da scotch da pacchi. Ha avuto un malore ma è comunque riuscita a dare l'allarme che ha fatto partire l'inchiesta.Dopo il ritrovamento delle gambe le forze dell'ordine hanno iniziato la ricerca delle altre parti del corpo. E oggi, in tarda mattinata hanno estratto la testa e il torso da un altro cassonetto, in via Guido Reni, all'altezza del civico 22. Li cercavano da ieri sera, ipotizzando che l'omicida abbia cercato di liberarsi in fretta dei resti e li abbia distribuiti sperando di confonderli tra i rifiuti prelevati da diversi camion dell'Ama.Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile valutandone lo stato di conservazione, gli arti sarebbero stati buttati nei cassonetti la sera precedente il ritrovamento da parte della giovane rom. La vittima sarebbe una donna italiana cui l'assassino avrebbe tagliato le gambe con un'ascia (o almeno così è stato valutato in un primo momento a giudicare dal tipo di recisione).Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un uomo allontanarsi dal cassonetto nella notte di lunedì. Una parte della targa della sua auto è risultata leggibile da una prima analisi delle immagini.La Questura ha deciso di sentire il fratello della vittima - un uomo di 60 anni con, pare, problemi psichici. E' tra i sospettati, resta capire le sia la stessa persona individuata dalle telecamere di sorveglianza.