Il botta e risposta Gay, Spadafora: "Il Paese non tornerà indietro". Fontana insiste: "La famiglia è una" "Nel Governo ci sono diverse sensibilità, ma i diritti non si perderanno" afferma il sottosegretario alle Pari opportunità, che ha partecipato oggi al Pride di Pompei. Replica il ministro leghista per la Famiglia: "Noi riconosciamo e sosteniamo quella sancita in Costituzione"

Il sottosegretario alle Pari opportunità Spadafora e il ministro per la Famiglia Fontana

Condividi

Nel giorno in cui il popolo Lgbt è sceso in piazza, a Milano e Pompei, per ribadire il diritto di ognuno a vivere la propria sessualità, è scontro nel governo tra Lega e Movimento 5 stelle sul tema dei diritti e della famiglia.

"Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo. So che in una parte del Governo non c'è la stessa sensibilità, ma l'Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati" ha detto oggì il sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora, che ha partecipato al Pompei Pride. "Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto". Una posizione smentita alcune ore dopo dal ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana.



Fontana: Spadafora non parla a nome del governo

"Con tutto il rispetto, il sottosegretario Spadafora parla a titolo personale, e non a nome del governo, né tantomeno della Lega. Per quanto ci riguarda, la famiglia che riconosciamo e sosterremo, anche economicamente, è quella sancita e tutelata dalla Costituzione" scrive, in un post su facebook, il ministro per la Famiglia e le Disabilità.



E mentre la politica litigava, a Milano è andata in scena una sfilata da record con 250mila persone in strada, secondo i numeri forniti dagli organizzatori. Il lungo corteo nel napoletano, colorato e festoso, è stato invece preceduto da forti polemiche per la scelta degli organizzatori di attraversare anche il piazzale del santuario della Vergine del Rosario. In altri luoghi di Pompei si sono svolti presidi di Forza Nuova e del Mis-Movimento Idea sociale, contro il Pride.