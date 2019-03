Oggi manifestazione 'Land Day' Gaza: fonti mediche, morto palestinese ferito ieri durante scontri con esercito israeliano

Il ministero della Sanità di Gaza ha annunciato questa mattina la morte di Mohammed Jihad Jawdat Saad (20 anni), ferito ieri durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva. Lo riferisce l'agenzia Wafa secondo cui durante gli scontri di ieri sono stati feriti 10 manifestanti.L'annuncio avviene poche ore prima della manifestazione di massa per il 'Land Day' indetta da Hamas nella Striscia in concomitanza dell'anniversario di un anno delle Marce del Ritorno.Da parte sua il portavoce militare israeliano ha riferito che la scorsa notte dimostranti palestinesi radunatisi presso la linea di confine fra la Striscia ed Israele hanno lanciato numerosi ordigni in direzione dei soldati.In reazione, ha aggiunto il portavoce, un carro armato israeliano ha colpito una postazione militare di Hamas, nel nord della Striscia.