Medio Oriente Gaza, manifestante palestinese ucciso dai soldati israeliani. Centinaia di feriti negli scontri Il portavoce militare israeliano parla di diecimila "facinorosi" palestinesi ammassati lungo il confine. In reazione, ha aggiunto il portavoce, un velivolo israeliano ha condotto alcuni attacchi nel nord della striscia

Condividi

Un manifestante palestinese di 20 anni è stato ucciso e decine di altri sono stati feriti dai soldati israeliani alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico.Il portavoce del ministero della Salute di Gaza, Ashraf al-Qedra, ha stilato un bilancio di 312 i palestinesi rimasti feriti negli scontri. Trentatré sono i palestinesi rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, ha aggiunto.Qui oggi migliaia di abitanti di Gaza hanno protestato, per il 26esimo venerdì di protesta consecutivo, nell'ambito della Grande Marcia del Ritorno organizzata dal movimento islamico di Hamas.Diecimila "facinorosi" e dimostranti palestinesi si sono ammassati oggi in alcuni punti lungo il confine di Gaza da dove hanno lanciato verso i soldati bombe a mano ed altri ordigni esplosivi, hanno bruciato pneumatici e hanno tentato di infiltrarsi in territorio israeliano Questo il resoconto del portavoce militare israeliano, secondo cui un militare e' rimasto ferito. In reazione, ha aggiunto il portavoce, un velivolo israeliano ha condotto alcuni attacchi nel nord della striscia.