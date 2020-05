Misura per tutti viaggiatori, anche per cittadini britannici Gb: da 8 giugno quarantena di 14 giorni per chi arriva nel Paese. La Francia minaccia reciprocità



Il Regno Unito introdurrà dall'8 giugno una quarantena di 14 giorni per chi entrerà nel Paese al fine di evitare una seconda ondata di contagi. Lo ha detto Priti Patel, segretario di Stato per gli Affari interni del Regno Unito, nel corso di una conferenza stampa. La misura varrà per tutti i viaggiatori in entrata nel Paese, anche per i cittadini britannici.Chi arriva nel Regno Unito dovrà compilare un modulo per informare le autorità su dove rispetterà il periodo di quarantena e in caso non avesse la possibilità di avere un luogo adatto per rispettare la prescrizione, sarà lo Stato a fornire loro la giusta sistemazione. Il mancato rispetto delle nuove norme comporterà una multa di mille sterline.La Francia "deplora" la decisione sulla quarantena di 14 giorni adottata dalla Gran Bretagna nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'estero e si "tiene pronta" ad adottare "misure di reciprocità" non appena il dispositivo britannico entrerà in vigore: è quanto afferma il ministro dell'Interno di Parigi in una dichiarazione all'agenzia France Presse.