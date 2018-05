MONDO

2018/05/18 12:09

Era ricoverato da marzo per avvelenamento con agente nervino Gb, ex spia russa Skripal dimessa dall'ospedale Lo ha reso noto oggi la direzione sanitaria dell'ospedale, precisando che l'uomo - come la figlia Yulia, già dimessa da qualche tempo - avrà comunque bisogno ancora di cure

Caso Skripal, Lavrov: "Sostanza usata non è il Novichok, ma un gas sviluppato anche negli Usa" Spia russa. Yulia Skripal dimessa dall'ospedale. Bbc: è stata portata in un luogo sicuro Condividi Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata con un agente nervino a Salisbury, è stato dimesso dall'ospedale. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche. Le dimissioni dopo un miglioramento a sorpresa annunciato nelle settimane scorse della sue condizioni, date inizialmente per irrimediabili. Lo ha reso noto oggi la direzione sanitaria dello stesso ospedale, precisando che l'uomo - come la figlia Yulia, già dimessa da qualche tempo - avrà comunque bisogno ancora di cure.



"Sergei Skripal si sente abbastanza bene da poter lasciare l'ospedale di Salisbury", ha detto la direttrice dell'ospedale Cara Charles-Barks, citata in un comunicato del Servizio sanitario nazionale inglese.



L'avvelenamento di Skripal e della figlia hanno causato una crisi diplomatica tra Londra e i suoi alleati occidentali e la Russia, accusata di essere responsabile dell'avvelenamento.



Il 66enne era stato trovato riverso su una panchina il 4 marzo assieme alla figlia Yulia. La donna, dimessa il 9 aprile, è stata portata in una località protetta.

