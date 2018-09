Affitti seconde case, irregolare uno su due GdF: oltre 3mila lavoratori irregolari scoperti durante i controlli estivi Dei 2.180 distributori stradali di carburante sottoposti a controllo su tutto il territorio nazionale, uno su cinque è risultato irregolare

Si è chiuso il piano straordinario dei controlli estivi avviato dalla Guardia di Finanza al fine di contrastare tutti gli illeciti economico-finanziari che, oltre a danneggiare le casse dello Stato e gli imprenditori onesti, mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei cittadini.Abusivismo commerciale, evasione fiscale delle case-vacanze, truffe del carburante, "caporalato", contraffazione, traffici di droga e di valuta sono solo alcuni dei fenomeni riscontrati dalle Fiamme Gialle nelle località di villeggiatura e nelle città d'arte. Sono stati 36.467 i controlli complessivamente eseguiti su tutto il territorio nazionale, con una media di circa 500 operazioni al giorno, quasi il doppio rispetto all'estate scorsa.Individuati 4.126 venditori abusivi: si tratta di persone che non hanno mai richiesto la licenza e i permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza ovvero di esercenti che, seppur in regola con le autorizzazioni, non hanno mai comunicato al Fisco l'avvio delle attività o non hanno mai installato gli apparecchi per l'emissione dello scontrino.Anche quest'estate sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: dei 1.477 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato irregolare, 902 le violazioni rilevate.Intensificata l'azione di contrasto al lavoro "nero" e al fenomeno del "caporalato" e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura: 69 persone denunciate per l'impiego di manovalanza irregolare e 3.123 lavoratori (di cui 703 stranieri e 36 minori) sottratti, dall'inizio dell'estate, allo sfruttamento di datori senza scrupoli. Sequestrati quasi 29 milioni e mezzo di articoli contraffatti o non sicuri, con una media di oltre 380mila pezzi al giorno tolti dal mercato. Denunciati 1.320 responsabili e scoperti 21 opifici e depositi clandestini in cui venivano prodotte e stoccate le merci irregolari, destinate a rifornire gli "abusivi". Giocattoli, abbigliamento e cosmetici i prodotti maggiormente falsificati.Sono 339 gli interventi irregolari nel settore dei giochi e delle scommesse: sequestrati 147 apparecchi da intrattenimento (newslot), 344 punti clandestini di raccolta scommesse e verbalizzate 4.189 persone, delle quali 146 denunciate all'Autorità Giudiziaria. Dei 2.180 distributori stradali di carburante sottoposti a controllo su tutto il territorio nazionale, uno su cinque è risultato irregolare: 496 violazioni complessivamente constatate, delle quali 286 riferite alla disciplina dei prezzi.