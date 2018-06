Le reazioni al discorso di Giuseppe Conte al Senato Forza Italia: "No alla fiducia, ma senza pregiudizi" Quagliariello: "svolgerò con rigore il mio ruolo di parlamentare di opposizione". Toti: "Discorso di Conte tra confusione e Cetto La Qualunque". Gelmini: "Luoghi comuni e propaganda"

"Io voterò contro la fiducia e svolgerò con rigore il mio ruolo di parlamentare di opposizione. Ritengo tuttavia, senza timore di contraddirmi, che nei confronti di questo governo non si debba avere un atteggiamento pregiudiziale. Quantomeno da parte del centrodestra". Così, intervenendo in aula al Senato, il leader di `Idea`, Gaetano Quagliariello, iscritto al gruppo di Forza Italia. "Vorrei però evidenziare - ha affermato Quagliariello - che non ci appartiene, ad esempio, la formula istituzionale in cui l`asserito `cambiamento` si sostanzia: sappiamo anche noi che il legame tra popolo e rappresentanza va rafforzato, ma riteniamo che la strada giusta sia il presidenzialismo e non questo ircocervo sistemico costituito da una sorta di governo di direttorio controbilanciato da una visione utopistica della democrazia diretta"."Si possono lasciare i temi etici fuori da un contratto (e probabilmente è un bene), si può anche derubricare un`idea di famiglia e dunque di genitorialità a opinione personale di un ministro- continua Quagliariello-. Ma alla lunga la visione che si ha della persona, della vita, della libertà, della responsabilità, finisce per pervadere ogni scelta, anche quella apparentemente più estranea a tali ambiti. Io sono certo che in questa fase tutte le forze del centrodestra sapranno interpretare i rispettivi differenti ruoli senza mettere a repentaglio le ragioni dell`alleanza. Ma sono ancor più certo che, anche laddove la dialettica quotidiana dovesse talvolta tracimare - ha concluso Quagliariello -, saranno gli ideali di fondo a ricordare a tutti chi siamo e qual è la nostra casa naturale al di là della parentesi che stiamo vivendo".

Gelmini: "Da Conte luoghi comuni e propaganda"

"Dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un discorso pieno di luoghi comuni, di retorica, di slogan e, ahinoi, di giustizialismo. Zero concretezza, solo propaganda: poche idee, ma confuse. Altro che 'cambiamento'". Lo scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Toccherà a Montecitorio, domani, esprimere la fiducia sul programma di governo di Giuseppe Conte.

"Il premier, parlando a Palazzo Madama, ha dovuto (cominciamo a farci l'abitudine) dare un colpo al cerchio e uno alla botte, una carezza al Movimento 5 stelle, un contentino alla Lega- continua Gelmini-. Tanta giustizia in salsa grillina, i temi dell'immigrazione e della sicurezza per garantirsi il sostegno di Salvini, reddito di cittadinanza come chiave dell'azione di governo, flat tax lontana anni luce dall'idea rivoluzionaria del programma del centrodestra. Le nostre preoccupazioni hanno purtroppo trovato conferme. Nasce un governo a trazione pentastellata e con un primo ministro che prudentemente si tiene alla larga dai temi più spinosi: Mezzogiorno, Ilva, Tav. Forza Italia, come confermato dal presidente Berlusconi qualche giorno fa, sarà convintamente all'opposizione" conclude.

Toti: discorso di Conte tra confusione e Cetto La Qualunque

"Il discorso di Conte mi sembra una via di mezzo tra la confusione programmatica e Cetto La Qualunque". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine del consiglio regionale, commentando il discorso del presidente del Consiglio per la fiducia in Senato. "Tra salario minimo, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, il programma di Governo costa almeno 110 miliardi di euro. Ricordo che tutto il sistema sanitario nazionale costa 113 miliardi di euro - ha sottolineato Toti - a me sembra un filo ambizioso, visto che negli ultimi due anni quando ho litigato per aumentare il Fondo sanitario di 500 milioni di euro sembrava che strappassimo le unghie al ministero dell'Economia". Secondo Toti, "la pensione di cittadinanza c'e' gia', si chiama pensione sociale, la flat tax alle imprese c'e' gia', c'e' la cedolare sui risparmi, se non vai a toccare l'Irpef delle persone fisiche di cosa stanno parlando?", chiede il governatore. "C'e' stato anche un pezzo di filosofia sulla fine delle ideologie fino al Daspo per i corrotti - aggiunge il presidente di Regione Liguria, riferendosi al discorso del premier - cos'e'? E' una pena aggiuntiva? se sei corrotto, non puoi piu' andare a vedere il derby?" ironizza Toti.