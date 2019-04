"La propaganda si scontra con la realtà" Gelmini: l'Iva nell'uovo di Pasqua per gli italiani. Meloni: colpo di grazia all'economia La presidente dei deputati di Forza Italia: "Altro che anno bellissimo, quello in corso rischia di essere il peggiore dell'ultimo decennio". Meloni: "Colpo di grazia all'economia, Fratelli d'Italia farà le barricate in Parlamento per fermare questa follia"

Condividi

"La sorpresa che gli italiani troveranno dentro l'uovo di Pasqua del governo sarà l'aumento dell'Iva. Questo significa: più tasse e meno consumi. La propaganda si scontra con la realtà. Altro che anno bellissimo, quello in corso rischia di essere il peggiore dell'ultimo decennio". Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando ai Tg. "Dl sblocca cantieri e crescita dovranno tornare in Consiglio dei ministri. Una magra figura per un governo di dilettanti che fa pagare i suoi ritardi al Paese. Mattarella ha ricordato a Conte che decreti emanati per 'necessità e urgenza' non possono essere come la tela di Penelope", scrive su Twitter Gelmini."L'aumento dell'Iva e delle accise è confermato", parola di Giovanni Tria, ministro dell'Economia del Governo Lega-5stelle. Per completare il quadro manca solo la patrimoniale. Ma per quella bisognerà aspettare che passino le elezioni europee. Tria infatti ha ammesso che sono in attesa di definire nei prossimi mesi misure alternative, ossia patrimoniale o prelievo dai conti correnti. Dispiace dover prendere atto che la Lega di Salvini si stia rendendo complice di un altro aumento delle tasse. Non è su questo programma che hanno preso i voti degli elettori di centrodestra", dichiara in una nota Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro dell'ufficio di Presidenza di Forza Italia."Il ministro Tria conferma l'aumento dell'Iva e delle accise: il Governo grillo leghista vuole infliggere il colpo di grazia all'economia italiana, già in ginocchio per colpa di politiche scellerate. Fratelli d'Italia farà le barricate in Parlamento per fermare questa follia". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.