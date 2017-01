Maltempo Gelo e neve al Centro-Sud. A Roma muore un clochard Domenica di maltempo in gran parte del Centro-Sud, con neve a basse quote in Appenino e sull'Emilia Romagna. Forti i venti. Si segnala: bora al nordest, tramontana in Liguria e in Toscana; venti burrascosi in Sardegna e in Sicilia occidentale, aria gelida in arrivo

Il gelo continua a flagellare l'Italia, in particolare al Centro-Sud, dove sono forti i disagi a causa di vento, pioggia e nevicate.Un senzatetto è morto probabilmente a causa del freddo a Roma: il suo corpo è stato trovato su un prato nei pressi di piazza Mancini. Non sono stati riscontrati segni di violenza: si ipotizza un malore come causa del decesso. L'uomo non è stato ancora identificato. "E' urgente in queste ore che la città si mobiliti per trovare ricoveri al chiuso, soprattutto col perdurare del freddo", dsice Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma.Nevicate provocano rallentamenti su strade e autostrade nel Centro-Sud del Paese, mentre mezzi spargisale e sgombraneve dell'Anas proseguono nella loro attività per garantire la transitabilità, come previsto dal piano neve concordato con le Prefetture, le Forze dell'ordine e gli Enti locali.E' di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio a Castrocielo, nel Cassinate. A perdere la vita è stato Franco Conte, 79enne nato a Cassino ma residente con la moglie di 77 anni in via Alighieri a Pontecorvo. La donna e' stata trasferita in codice rosso al policlinico 'Umberto I' di Roma.Scuole chiuse in molti comuni irpini e nel capoluogo almeno per la giornata di domani e i consueti disagi su tutte le strade. Una nevicata, in corso da questa mattina, paralizza la provincia di Avellino. Alcune zone del capoluogo sono già sotto venti centimetri di neve e la viabilità per raggiungere la citta' ospedaliera è impraticabile. Disagi maggiori nella provincia dove nei comuni dell'alta Irpinia la neve ha già' superato i quaranta centimetri.Vento di grecale forza 4/5 e mare mosso forza 5 nel golfo di Napoli. Solo i traghetti, al momento,riescono a partire regolarmente. Molti mezzi veloci, come aliscafi, jet e catamarani prendono il via solo a discrezione del comandante.La neve ha raggiunto anche il Nord della Sardegna. Così in Gallura, patria delle vacanze estive, la città di Tempio Pausania all'alba di oggi si è svegliata imbiancata. Nevicata anche a Monti, Buddusò e Ala dei Sardi. In serata è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con i fiocchi che potrebbero cadere sulle campagne e sino al mare.il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di lunedì 16 gennaio, sopra i 500 metri ma localmente anche a quote inferiori, il persistere di nevicate sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati, tendenti ad abbondanti nella giornata di martedì 17. La neve continuera cadere anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, a partire dai 100-300 metri e localmente anche a quote di pianura, con quantitativi che in Umbria saranno da deboli a moderati, mentre sulle altre Regioni si prevedono abbondanti o molto abbondanti.E' allerta vento su tutta la Toscana dalle 12 di lunedì 16 gennaio, alla stessa ora di mercoledì 18. E' un 'codice arancione', che segnala una fase di attenzione, quello emesso dalla sala operativa dellaProtezione civile regionale. Attualmente sono già in vigore due codici gialli, che segnalano fasi di vigilanza per neve e vento. Ma è quest'ultimo fenomeno che secondo le previsioni è destinatoad intensificarsi. Oggi e domani, lunedì, al minimo barico di pressione sul medio-basso Tirreno si associeranno intensi venti di Grecale e deboli nevicate anche a bassa quota sulle zone appenniniche e orientali della regione.