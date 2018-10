Il caso Claviere Gendarmi francesi armati e in mimetica avrebbero sconfinato in Italia ad agosto. Indaga la procura Come già in precedenza per i fatti di Bardonecchia, sarà emesso anche un ordine di investigazione europeo, "confidando nella doverosa collaborazione della competente autorità francese"

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato, al momento verso ignoto, di "trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, con atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato", a seguito dello "sconfinamento" a Claviere delle autorita' francesi, dove la gendarmerie ha "abbandonato" due migranti. Nella nota diramata dal procuratore capo Armando Spataro si legge che "uno dei due gendarmi presenti all'interno della vettura indicava ai due uomini la direzione dell'area boschiva cioe' quella per allontanarsi dalla strada asfaltata". Alla scena ha assistito la Digos, che ha fotografato la targa del veicolo francese. Materiale ora a disposizione della Procura, che come avvenuto per l'irruzione dei doganieri transalpini nella stanza della onlus di Bardonecchia, emettera' un ordine di investigazione europeo.Ma si indaga anche su precedenti "anomalie" che risalgono al 2 agosto. All'epoca due cittadini del comune di Claviere furono fermati separatamente da uomini armati, verosimilmente francesi, con tuta mimetica e giubbotto antiproiettile. Dopo essere usciti dal bosco nella zona di Gimont di Cesana Torinesi, i militari stranieri avevano chiesto i documenti e impedito a uno dei due cittadini italiani, che circolova in moto, di proseguire lungo la strada. Ai due era stato intimato di non riferire di aver visto uomini armati. I fatti, secondo quanto riferito dalla Procura torinese, sono accaduti a circa 2 chilometri dal confine italiano.In merito i pm hanno aperto un fascicolo a modello 45 (senza indagati e senza formulazione di ipotesi di reato). Sull'episodio più recente, in cui uomini della Gendarmerie sono stati notati da agenti della Digos mentre lasciavano due persone di origini africane in territorio italiano, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti con ipotesi di reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato. "Non risulta - rende noto la Procura - che in occasione dei due episodi le autorità italiane fossero state messe al corrente di controlli preventivi da parte francese". Come già in precedenza per i fatti di Bardonecchia, sarà emesso anche un ordine di investigazione europeo, "confidando nella doverosa collaborazione della competente autorità francese".