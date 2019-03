ITALIA

2019/03/08 13:49

Accolta la richiesta della difesa Genitori di Matteo Renzi: il tribunale del Riesame revoca gli arresti domiciliari I genitori dell'ex premier indagati nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Interdetti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per 8 mesi

Condividi