Stavolta non basta il gol di Piatek. Parma sale a 13 punti Colpo del Parma a Marassi: Genoa battuto 3-1 Dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Chievo, il Genoa si ferma e rimedia una sconfitta per 3-1 contro il Parma nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A.Nonostante le assenze, l'attacco del Parma si conferma tutt'altro che sterile. Stavolta Piatek non basta e decidono le reti di Rigoni,Siligardi e Ceravolo.

A Marassi colpaccio del Parma che batte 3-1 il Genoa e va a 13 punti in classifica.Entrambe le squadre vengono da una vittoria. Ballardini conferma nove undicesimi della formazione schierata a Frosinone. D’Aversa, dopo la vittoria interna contro l’Empoli, è costretto a due cambi in avanti. Gli infortunati Inglese e Gervinho vengono sostituiti da Di Gaudio e Ceravolo. Al 6’ cross preciso sul primo palo di Lazovic per Piatek che di testa trova la deviazione vincente alla sinistra di Sepe. Il Parma non si scompone e al 16’ pareggia con un gol di Rigoni che sfrutta un buco difensivo e realizza, servito da un corner di Siligardi. Squadre che giocano a viso aperto: al 26’ palla in profondità in area di rigore di Rigoni per Siligardi che la piazza all'angolo alto alla destra di Radu e porta il Parma avanti. Al 30’ altro gol del Parma: lancio dalla corsia sinistra di Barillà , Ceravolo sfrutta ancora l’incertezza della retroguardia genoana e sigla di testa. Al 36’ L'arbitro Chiffi, dopo aver consultato il VAR, annulla il gol del 2-3 genoano. Sugli sviluppi di un corner Criscito aveva trovato la deviazione vincente di testa, ma era in posizione di fuorigioco. In avvio di ripresa è ancora il Parma a farsi pericoloso con Ceravolo che impegna severamente Radu al 54’. I padroni di casa sembrano in visibile difficoltà, mentre gli emiliani abbassano gradualmente il baricentro. All’80’ il subentrato Bessa calcia con violenza e mette in difficoltà Sepe che comunque se la cava. Il Genoa ci prova, ma il Parma non lascia spazio e contiene con facilità fino al termine.