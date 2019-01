Genova Ponte Morandi, tra il 6 e l'8 febbraio si parte con la demolizione Parla il sindaco e commissario Bucci

Condividi

"Siamo pronti a tirare giù il moncone e il primo pezzo dovrebbe scendere tra il 6 e il 8 febbraio, anche se dobbiamo ancora vedere con precisione quando sarà". Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione anticipa la data per la demolizione del moncone ovest del Morandi. "Stiamo facendo un lavoro che non è preparatorio ma è già di demolizione degli altri pezzi - spiega - e la demolizione è già praticamente iniziata"."Le cose stanno andando avanti - ha aggiunto - quello che stiamo facendo non è un lavoro preparatorio ma di demolizione di altri pezzi, prima che ci sia quello grosso". "Quel giorno - ha concluso - sarà un evento e tutta la città sarà lì a guardare. Noi lo sappiamo che ogni giorno le cose stanno andando avanti. Quel giorno, con quel pezzo, lo diremo al mondo".