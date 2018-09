ITALIA

Il crollo del ponte Morandi Genova, Vertice a Palazzo Chigi sul commissario per la ricostruzione In agenda argomenti quali gli indennizzi per gli sfollati, i contributi per i privati e altre misure per dare tutte le risposte necessarie alla città in seguito al crollo del ponte Morandi

E' in corso a Palazzo Chigi il vertice su Genova cui partecipano il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Alla riunione sono presenti - a quanto si apprende - anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.



In agenda argomenti quali gli indennizzi per gli sfollati, i contributi per i privati e altre misure per dare tutte le risposte necessarie alla città in seguito al crollo del ponte Morandi. Sul tavolo anche la scelta del commissario straordinario per la ricostruzione: il suo nome non è infatti contenuto nel decreto per Genova già varato e il premier Conte ne ha annunciato la nomina entro pochi giorni.



nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sul ponte di Genova sarebbero stati trovati altri fondi. Lo confermano qualificate fonti della Lega che descrivono "il lavoro positivo e concorde".

