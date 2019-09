Il ragazzo è stato arrestato Genova, accoltella poliziotto che tenta di salvarlo dal suicidio A chiamare la polizia sono stati i genitori del giovane dopo che aveva minacciato di togliersi la vita. A scatenare la rabbia del 21enne, una lite con la fidanzata

Ha accoltellato un poliziotto che ha cercato di salvargli la vita. E' successo la scorsa notte in un'abitazione del quartiere di Marassi, a Genova. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 21 anni, di origini brasiliane. A chiamare la polizia sono stati i genitori del giovane dopo che, armato di coltello, aveva minacciato di togliersi la vita. A scatenare la rabbia del 21enne, una lite con la fidanzata. All'arrivo degli agenti, il ragazzo si è messo a cavalcioni sulla finestra, cercando di gettarsi di sotto.In tre hanno cercato di trattenerlo e lui, in preda ad un raptus, ha colpito uno dei poliziotti, un sovrintendente di 45 anni, che gli stava afferrando la gamba per evitare che finisse di sotto. L'agente è stato ferito al braccio e alla mano. Ha riportato 15 giorni di prognosi. Il ragazzo è stato arrestato.