Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito Genova: giù calcinacci da volta galleria, riaperto nella notte tratto in A26 Il ministro dei Trasporti, De Micheli, ha convocato per stamani l'ad di Aspi, Tomasi

Poco prima dell'una di notte è stato riaperto il tratto della A26 tra Masone e l'allacciamento con l'A10 in direzione Sud. Lo riferisce Aspi. Il tratto era stato chiuso per via del crollo di materiale (un'ondulina di cemento e intonaco) dalla galleria Berté. Attualmente il traffico circola su una corsia in scambio di carreggiata.Il crollo non ha fortunatamente coinvolto alcun mezzo in transito. Sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade.Il ministro dei Trasporti, De Micheli, ha convocato per stamani l'ad di Aspi, Tomasi."Mi dispiace profondamente per quanto successo oggi. Daremo massima attenzione a quello che è successo. I tecnici sono subito intervenuti nella galleria e stanno verificando l’accaduto. Procederemo col massimo rigore, su tutti i fronti”. Lo ha detto l’ad di Aspi Roberto Tomasi stasera al termine della riunione in Regione Liguria. E poi: "I controlli su tutti i duemila viadotti della rete fatti da imprese terze sono praticamente conclusi", ha detto Tomasi dopo la riunione in Regione Liguria con il governatore Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Domani "saremo al Ministero - ha concluso Tomasi -. Ci siamo sentiti direttamente con il ministro De Micheli per accelerare ulteriormente le verifiche sulla rete che stiamo mettendo in campo tramite società esterne"."Questo ulteriore episodio ci lascia allibiti. Da tempo chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza di gallerie e viadotti. Ho parlato con il ministro De Micheli che mi pare sia ugualmente allibita". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti parlando stasera sulle criticità che si stanno determinando sul nodo autostradale ligure.