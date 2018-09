Crollo ponte Morandi, interrogatori per quattro degli indagati

Un mese fa il crollo del ponte Morandi a Genova, in cui persero la vita 43 persone. La giornata di oggi è segnata dagli interrogatori in procura per tre dei 20 indagati, sarebbero i componenti del comitato tecnico del provveditorato alle opere pubbliche.Salvatore Bonaccorso, davanti al pm Massimo Terrile si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Massimo Terrile. Bonaccorso, assistito dall'avvocato Giovanni Ricco, è dirigente del Provveditorato e membro del comitato tecnico che approvò il progetto di retrofitting. "Ci siamo avvalsi - ha detto il legale - perché nell'avviso a comparire non ci è stata data una indicazione sommaria di cosa ci viene contestato. Tra una settimana ci faremo interrogare di nuovo quando vedremo un po' di atti".