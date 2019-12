Genova Detenuto in permesso premio non rientra nel carcere di Marassi Il detenuto viene ora considerato evaso. Il sindacato chiede con urgenza un tavolo tecnico al ministero della Giustizia

Aveva ottenuto un permesso premio dal magistrato di sorveglianza ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere di Marassi, dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. "Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non puo' che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al piu' presto", spiega Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe."L'uomo e' un detenuto italiano, ristretto nel carcere di Marassi nella V^ Sezione attenuata. Ed e' il secondo detenuto che, in permesso, in pochi giorni evade", aggiunge.Capece sostiene che si rende opportuno "predisporre al ministero della Giustizia un urgente tavolo tecnico di tutti gli attori in causa per mettere in campo, con la competenza e il contributo di tutti, una strategia comune, capace di rispondere in maniera piu' incisiva alle esigenze di sicurezza delle strutture e anche del territorio, dal momento che taluni detenuti che non rientrano ad esempio dal permesso, di sicuro rientrano nel loro territorio a delinquere. E questo, per una societa' civile, non e' ammissibile, tollerabile".