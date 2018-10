50 giorni dal crollo Genova, riaperta la linea ferroviaria sotto il ponte Morandi Il primo treno è passato alle 5.16. I genovesi attendono ancora, invece, la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Favorito il sindaco Bucci

E' passato alle 5.16 il primo treno sotto a ciò che resta del Ponte Morandi a Genova. E' infatti ripresa la circolazione sulle linee ferroviarie che erano state interrotte dopo il crollo e alle 10 passerà il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia. Verrà così ripristinata la circolazione, sia dei treni merci che dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir.La ripresa della circolazione ferroviaria è stata annunciata ieri nel corso del sopralluogo effettuato in via Fillak dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, all'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, accompagnati dal direttore produzione Genova di RFI Daniele Mari e dal direttore regionale Trenitalia Marco della Monica.Fino a martedì prossimo i treni subiranno un piccolo rallentamento, per questioni di sicurezza, per poi riprendere la normale velocità prevista. In questo modo, spiega la Regione, viene ripristinata l'offerta ferroviaria precedente al crollo di ponte Morandi.Continua invece, a 50 giorni dal disastro, l'attesa dei genovesi per la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Il sindaco della città, Marco Bucci, indicato tra i candidati principali insieme con Claudio Gemme e Roberto Cingolani, si trincera per ora dietro a un no comment.