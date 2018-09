Rixi: mi auguro subito commissario Genova, si sblocca decreto. L'annuncio di Di Maio: arrivata bollinatura della ragioneria dello Stato Il testo bollinato è stato trasmesso da palazzo Chigi alla presidenza della Repubblica per un esame e la firma di autorizzazione alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficialeIl vicepremier annuncia inoltre che: il" decreto sarà molto più ampio, ci saranno anche norme per Ischia e per la cassa integrazione per cessazione". Toti: non è detto che dl sia soddisfacente

"Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul decreto Genova è arrivata": lo ha riferito il ministro dello sviluppo, Luigi Di Maio, che parlando con i giornalisti a Bruxelles ha dato notizia del visto di conformità e copertura giunto dalla Ragioneria. Il testo, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, è stato trasmesso da palazzo Chigi alla presidenza della Repubblica per un esame e la firma di autorizzazione alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Di Maio annuncia inoltre che: il" decreto sarà molto più ampio, ci saranno anche norme per Ischia e per la cassa integrazione per cessazione".Nel decreto legge che sta per essere portato all'attenzione del Parlamento "si prevede la nomina di un Commissario straordinario. Questi avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per affidare, in osservanza della direttiva UE n. 24/2014, i lavori necessari al ripristino del sistema viario colpito dal crollo di quel tratto dell'autostrada A10" Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli al Question Time. Il ministro ha quindi sottolineato che "il Governo non interviene direttamente nella scelta del contraente, ma pone al Commissario precisi paletti normativi, quantomeno per evitare che la scelta determini indebiti vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali".Toninelli poi ha chiarito: "La sorte delle concessioni autostradali dipende dalla procedura di contestazione dell'inadempimento avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non trova alcuna regolazione nel decreto legge che sta per essere portato all'attenzione del Parlamento".Mi auguro che venga indicato il nome del Commissario quando esce il decreto o immediatamente dopo, in modo da recuperare tempo". Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, commentando la notizia dell'invio del dl Genova al Quirinale. "Serve un manager che sappia affrontare situazioni di emergenza, con capacità professionali importanti e che ci si dedichi a tempo pieno, per realizzare il ponte velocemente. Condivido le esclamazioni dei miei concittadini genovesi: abbiamo bisogno di un ponte"."Il decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c'è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ministero e l'altro". Così il presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio Capital. "Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali", continua Toti. "Mi dà l'impressione che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, basta che si raggiungeranno i risultati"."In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione sul contenuto della relazione della commissione d'inchiesta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Autostrade per l'Italia precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria non concorrono in alcun modo a determinare aumenti tariffari. Chiunque può verificarlo direttamente, leggendo il testo della Convenzione di Autostrade per l'Italia pubblicato sulla homepage del sito Internet della società". Lo riporta una nota di Autostrade per l'Italia."Giovedì 4 ottobre saranno riaperte la linea ferroviaria di collegamento con il porto di Genova, la cosiddetta "linea sommergibile" e la linea Bastioni, interrotte dallo scorso 14 agosto, a seguito del crollo del Ponte Morandi".Lo dichiara il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. "Un passo fondamentale in avanti - aggiunge Rixi - anche per la ripresa del traffico merci su ferro da e per il porto, di cui ho sin da subito evidenziato l'urgenza di intervento, oltre che per il traffico passeggeri. Grazie al lavoro a pieno regime di Rfi, il porto di Genova avrà di nuovo una linea ferroviaria di servizio, che consentirà il ritorno alla piena operatività dello scalo e di alleggerire le nostre autostrade di circa 2mila camion, equivalenti a 60 treni merci circolanti prima del crollo". Il ripristino riguarda quattro binari destinati alla movimentazione delle merci dal porto di Genova verso il Nord e dei passeggeri verso Acqui terme-Ovada e verso Busalla-Arquata scrivia via Sampierdarena e Rivarolo. Sarà così ripristinata l'offerta ferroviaria precedente al crollo di ponte Morandi. Necessarie alcune modifiche agli orari dal momento che restano ancora interrotti i due binari della linea "Succursale".I lavori per la riapertura sono stati effettuati in tempo record da 60 addetti distribuiti in turni su tutte le 24 ore giornaliere e sono durati 19 giorni consecutivi. Inoltre, i sensori posizionati sui monconi del ponte per monitorarne la sicurezza saranno collegati con la centrale operativa di Rfi, in modo da fermare la circolazione ferroviaria in caso di segnali di pericolo.