Genova, zona rossa Crollo ponte Morandi, slitta a causa del vento il rientro degli sfollati nelle case Ad ogni famiglia, scortata dai Vigili del fuoco, saranno forniti 50 scatoloni da riempire con oggetti e beni

Slitta il rientro degli sfollati di ponte Morandi nelle proprie abitazioni. "Speravamo non piovesse, ma c'è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso. Siamo in stand by", spiega il presidente del comitato sfollati, Franco Ravera, al termine di un briefing con i Vigili del fuoco all'ingresso della zona rossa. "Speriamo sia questione di poco - aggiunge - siamo sospesi...".Dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità collocati sui 2 tronconi del viadotto, le operazioni di rientro sono previste a partire da stamani. Due ore di tempo per ogni nucleo familiare, gli sfollati saranno scortati dai Vigili del fuoco nei loro appartamenti, chiusi dal 20 agosto scorso quando vennero sospesi i rientri nelle case. Si comincerà con i palazzi più lontani dal pilone 10: i primi a tornare a casa saranno gli abitanti dei civici 5, 6, 11 e 16 di via Porro. Secondo il piano stilato dai vigili del fuoco e pubblicato sul sito del Comune di Genova le operazioni, salvo interruzioni dovute a condizioni meteo avverse o a superamenti nei rilievi dei sensori, dovrebbero durare circa 13 giorni.Ad ogni famiglia saranno forniti 50 scatoloni da riempire con oggetti e beni. Fuori dagli stabili sono stati installati dei carrelli scorrevoli per aiutare nel trasporto degli oggetti che saranno poi depositati in un magazzino del comune dove i proprietari potranno ritirarli. Complessivamente il maxi trasloco costerà 1 milione di euro.