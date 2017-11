Convegno su Brexit Gentiloni: Italia paese affidabile per investitori. Dopo legge bilancio avanti su strada crescita

"Siamo un Paese affidabile per i nostri alleati e gli investitori stranieri. I numeri sono finalmente incoraggianti". Lo afferma Paolo Gentiloni partecipando a un convegno su Brexit. "La nostra instabilità politica non è una fake news, ma - sottolinea - il nostro Paese non conosce instabilità nelle scelte su Ue, sui valori dell'atlantismo. Lo siamo stati negli ultimi sessant'anni e lo saremo in futuro"."La sfida dopo la legge di bilancio èproseguire nella strada della crescita e nella sicurezza e nonridurre l'Italia a un supermercato della paura e delleillusioni: è questa la vera posta in gioco nella stagionepolitica dopo la legge di bilancio". Ha annunciato il premier. L'Europa non ha bisogno di regole che"reintroducano fattori di instabilità. Bisogna consolidare il percorso in atto, non disseminare crisi e instabilità. La strada giusta è accompagnare il percorso positivo che è in atto, la crescita va incoraggiata non ingabbiata sennò cerchiamo di distruggerla". Così il premier Paolo Gentiloni supportando l'idea di un ministro delle finanze europeo "che non deve essere solo un controllere".