Gentiloni lascia l'ospedale Gemelli e torna subito al lavoro

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha lasciato il policlinico Gemelli, dove era ricoverato da martedì sera per l'impianto di uno stent.Il premier torna subito al lavoro e presiederà alle 12, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, a conferma dell'ottima ripresa. All'ordine del giorno, fra l'altro, nove decreti di attuazione della riforma della scuola, da esaminare in prima lettura. Il Cdm potrebbe anche sciogliere il nodo delle nomine in scadenza ai vertici dell'Arma dei Carabinieri, Difesa e Esercito.Ieri incontro di oltre un'ora in ospedale tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi. Con Renzi ha fatto il punto sui temi al centro dell'agenda politica, dalle banche al Jobs act, all'intervento sui voucher, a dieci giorni dalla sentenza dellaConsulta sulla legge elettorale. La prossima settimana entrerà nel vivo il lavoro di Renzi per il rilancio del partito.